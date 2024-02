Il Super Bowl 2024 è dei Chiefs 25 a 22

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.22 Pressing asfissiante dei californiani che mette in apprensione Pacheco, il quale ha perso un po’ di ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.04 McCaffrey ha campo per sprigionare tutta la sua velocità sulla sinistra, il numero 23 di San ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.00 ORA E’ UFFICIALE, SI VA all’overtime! 0.06 NON SBAGLIA BATKER! C’è il pareggio! Kansas City -SAN ... (oasport)

LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers 16-19 - Super Bowl 2024 in DIRETTA : i californiani si riportano avanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.40 Tornano in primo down i Kansas City, alla fine Mahomes saggiamente è ricorso al time-out. 0.48 Non ... (oasport)