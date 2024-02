Il segretario americano alla Difesa Usa Austin ancora in ospedale | trasferiti poteri e funzioni alla vice

(Di lunedì 12 febbraio 2024) IlLloydè stato nuovamente ricoverato indomenica a causa di sintomi che indicavano un “problema emergentevescica“. Il Pentagono ha fatto sapereè stato trasportato dsua scorta di sicurezza al Walter Reed National Military Medical Center. In un primo momento era stato comunicato che, 70 anni, avrebbe mantenuto “lee i doveri del suo ufficio come riferito da maggiore generale Pat Ryder e che il, Kathleen Hicks, era pronta ad assumere i compiti. Poco dopo è ...

È morto a 100 anni Henry Kissinger , ex segretario di Stato americano . Kissinger è morto nella sua casa nel Connecticut. Membro del Partito ... (tpi)

È morto all'età di 100 anni l'ex segretario di Stato americano , Henry Kissinger . Il diplomatico, vincitore del Premio Nobel per la Pace, è Stato una ... (ilfoglio)

È morto all'età di 100 anni l'ex segretario di stato americano , Henry Kissinger . Il diplomatico, vincitore del Premio Nobel per la Pace, è stato una ... (ilfoglio)

Si è spento nella sua casa in Connecticut l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger che lo scorso maggio aveva spento 100 candeline. Autore ... (ilmattino)

Il ricovero top secret a dicembre per cancro alla prostata del segretario alla Difesa Usa aveva sollevato diverse polemiche ...A dicembre gli è stato diagnosticato un cancro alla prostata. Martedì sarebbe dovuto partire per Bruxelles per tenere una riunione del gruppo di contatto ...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!