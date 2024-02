Il ruolo dell' Italia sempre più centrale all' estero Meloni siamo sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - "Sono soddisfattaa centralità delche l'sta tornando ad acquisire all', banalmente perchè quella centralità diventa anche un ritorno per le nostre famiglie e per le nostre imprese. La chiamiamo politica estera ma è anche politica interna". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in un'intervista al Tg5. "E poi - ha proseguito - perchè dimostra che con una maggiore consapevolezza di ciò che si rappresenta e di come la nostra nazione è vista all'si possono ottenere dei risultati molto importanti. Probabilmente si poteva fare un po' di più anche prima main ogni caso contenti che l'abbia oggi ilche merita". La premier ha tracciato un bilancio ...