Il ritorno di Alexander Stubb | eletto presidente della Finlandia

L'ex primo ministro ha battuto il candidato dei Verdi Pekka Olavi Haavisto. Conservatore ma progressista su molti temi, la sua vittoria è una buona notizia per l'Ue ...Un pomeriggio memorabile per il record di presenze all’Anfield, che resisteva dal Dicembre 1949, saluta la terza vittoria di fila della capolista in Premier League, che si impone con un nitido 3-1 sul ...Europeista e pro-Ucraina, Stubb in passato era stato primo ministro, ma aveva abbandonato la vita pubblica nel 2017convinto di aver «fatto abbastanza per la patria»: ha cambiato idea quando Putin ha i ...