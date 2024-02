Il regno del pianeta delle scimmie | i primati entrano in una nuova era nel trailer del Super Bowl

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilha riservato parecchi spot etra cui il video del nuovo film del franchise diretto da Wes Ball. Il2024 ha sancito la vittoria dei Kansas City Chiefs contro i San Francisco 49ers ma lo spettacolo non si è limitato al campo da gioco. Come accade ormai ogni anno sono diversi iche le case di distribuzione decidono di lanciare in occasione dell'evento sportivo più importante dell'anno negli Stati Uniti. Nel corso della serata è stato mostrato il primodi Ildel, che permette ai fan di dare un primo sguardo al film di Wes Ball, sequel della trilogia reboot de Il...