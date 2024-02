Il re della maratona è morto in un incidente in Kenya

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Il primatista mondialeKelvin Kiptum èin unstradale nell'ovest del, due mesi prima di tentare a Rotterdam l'impresa di scendere sotto le due ore nella massacrante corsa di 42,195 chilometri. Il 24enne keniano l'8 ottobre scorso a Chicago aveva strappato il record mondiale al connazionale Elid Kipchoge, fermando il cronometro a due ore esatte e 35 secondi, lasciando intendere di poter abbattere un muro che un tempo sembrava invalicabile. Era anche il favorito per vincere l'oro olimpico alle Olimpiadi di Parigi, in agosto. Nella tarda serata di domenica sera Kiptum ha perso il controlloToyota Premio che stava guidando vicino a Kaptagat, nella regione di Eldoret in cui si allenano i fondisti. Nello schianto è deceduto anche l'allenatore ...

