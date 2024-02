Il programma La capolista Ruvo sconfitta da Chieti

Oggi si chiude la 24esima giornata di Serie A con il posticipo tra Juventus e Udinese. La squadra di Allegri cercherà di conquistare l'intera posta in palio per avvicinare ...Pisa 10 febbraio 2024 –– Programma ricco nei dilettanti, anche se il vero protagonista rischia di essere il meteo. In Promozione gara proibitiva per l’Urbino Taccola che gioca sul campo del San Miniat ...Allegri, alla vigilia di Juventus-Udinese in programma domani sera all'Allianz Stadium alle ore 20:45, presenta il match nella consueta conferenza stampa ...