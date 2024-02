Il primo appuntamento è senza alcol La sobria rivoluzione dei giovani della Generazione Z

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo il Dry January, arriva il Dry Dating, e stavolta non si tratta di un solo mese, ma di un vero stile di vita. Banco di prova: il. Esperienza emozionante e difficile al tempo stesso, quasi sempre accompagnata da un calice o due per rompere il ghiaccio e sciogliere un po’ la conversazione. O almeno, così era fino a un po’ di tempo fa, perché ora gli appuntamenti sono sobri,-free. Chi l’ha detto che serve un po’ di vino per scaldare l’atmosfera? Sobri anche alCome sempre, dalle nuove generazioni c’è da imparare: la Gen Z – i nati tra il 1997 e il 2012 – non ha più bisogno di un cocktail per sentirsi a proprio agio. A dirlo è uno studio condotto da Bumble, tra le più famose app di appuntamenti, che ha rilevato ...