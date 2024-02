Il primatista mondiale della maratona Kelvin Kiptum muore in un incidente in Kenya

Tragico incidente stradale per il campione keniano, favorito per l'oro olimpico a Parigi ROMA - Lutto nel mondo dell' Atletica . E' morto a 24 anni ... (ilgiornaleditalia)

Atletica morto il primatista mondiale della maratona Kelvin Kiptum in un incidente stradale. Aveva 24 anni, con lui anche l'allenatore ...L'atletica mondiale perde uno dei suoi campioni. E' morto il maratoneta Kelvin Kiptum. 24 anni, keniano, Kitptun è morto in un incidente stradale, mentre era in viaggio da Eldoret a Kpatagat, in Kenya ...