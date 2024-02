Il prezzo di benzina e diesel mette il turbo | esplodono i costi alla pompa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Galoppano i prezzi dei carburanti, sulla scia dei forti rialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati, in particolare per quanto riguarda il gasolio. Latocca quota 1,85 euro/litro in media nazionale self service, il gasolio si avvicina a 1,82. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati dellae del. Stesso rialzo per Ip, mentre per Tamoil e Q8 registriamo un aumento di due centesimi al litro sue gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila ...