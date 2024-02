Il prete influencer contro Geolier | “A Sanremo un brano non italiano portato in alto comprando i voti” | VIDEO

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il: “Aunnon” Nelle polemiche sul televoto dispunta anche don Ambrogio Mazzai,di Verona noto per pubblicare su TikTok prediche e consigli per i suoi fedeli. In unpubblicato sui social, infatti, il sacerdote si scagliail rapper napoletano, arrivando secondo all’ultimo Festival di. Ilrivela di non aver visto la kermesse “ma mi sono fatto raccontare le cose che sono successe” sottolinea. “La cosa che mi ha colpito veramente e che ha reso più significativa la mia scelta è stato il fatto che al Festival della canzone ...

Don Ambrogio prete influencer di Tik Tok è stato accusato di razzismo dopo aver pubblicato un video in cui si lamentava della “canzone non in ...Anche gli uomini di chiesa sono talmente presi dalle polemiche seguite alla proclamazione del vincitore di Sanremo da non riuscire a trattenere commenti, ...Le polemiche su Sanremo e sul televoto per Geolier non si fermano, arrivando persino a scomodare la chiesa. A dirci la sua, stavolta è don Ambrogio, il prete influencer di Verona, che su TikTok ...