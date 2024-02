Il presidente del museo di Ostuni posta una foto di Giorgia Meloni a testa in giù FdI | «Gesto gravissimo»

Chemi Peres - figlio dell'ex presidente israeliano Shimon Peres al GdI : "Il processo contro Israele alla Corte dell'AIA? Un'altra forma di antisemitismo - Hamas minaccia per l'Italia - l'Europa e il mondo" - ESCLUSIVA

Chemi Peres, figlio dell'ex premier israeliano ed ex premio Nobel per la pace nel 1994 Shimon Peres è stato intervistato in ESCLUSIVA dal Giornale ... (ilgiornaleditalia)