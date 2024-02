Il popolo delle partite Iva torna a crescere | i numeri e l’analisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Milano, 10 Febbraio 2024 – La pandemia, era riuscita ad assottigliare le fila delIva. Che ora èto ad aumentare e oggi la platea è stabilmente sopra i cinque milioni di effettivi. Al 31 dicembre scorso, infatti, contavamo 5.045.000 lavoratori indipendenti e sebbene il numero sia in leggero aumento rispetto a quattro anni fa, va segnalato che rimane ben lontano dai 6,2 milioni che registravamo agli inizi del 2004. L'analisi è dell’Ufficio studi della Cgia. È utile segnalare che non tutte le categorie appartenenti al mondo del lavoro autonomo godono di buona salute. Anzi. Molte professioni sono in grosse difficoltà e il loro numero sta diminuendo: ci riferiamo, in particolare, ai lavoratori autonomi “classici”, come gli artigiani, i piccoli commercianti e gli agricoltori. Diversamente, sono in ...