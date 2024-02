Il Piaget Polo è tornato ad essere l' orologio più ambito da tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Che siate amanti degli orologi o meno, sappiate chesta vivendo un nuovo momento di hype. I tag #Society e #Collector spuntano dappertutto su TikTok, ma cosa c'è alla base di questo nuovo successo di? «Quando si parla di orologi, ma non solo, la bellezza è nella semplicità», afferma Elias Marte, collezionista di orologi d'epoca, «quindi molte persone si stanno rendendo conto che non hanno bisogno di inutili orpelli, basta che unsegni il tempo». In altre parole, il materiale del quadrante di(occhio di tigre o malachite) si sta rivelando più attraente di quello dei cronografi o rispetto a chi ha il datario. Perché gli orologistanno tornando in auge Questo trend neo-vintage sta aiutando un settore ...