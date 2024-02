Il neo presidente finlandese ha detto che non si potrà dialogare con Putin finché ci sarà la guerra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vista dal lato russo dei milleduecento chilometri di confine, l’elezioneche ha elevato il liberal-conservatore Alexander Stubb a nuovodella Repubblica, dev’essere stata un incubo, con due candidati apertamente pro-Ucraina e pro-Nato impegnati nel ballottaggio e senza la possibilità di influenzarne l’esito. A meno di un’ora dalla chiusura dei seggi, e con il conteggio delle schede depositate nei giorni precedenti già concluso, il margine per il candidato verde Pekka Haavisto non era più colmabile, sebbene il duello fra i due sia stato decisamente più equilibrato rispetto a quanto lasciassero trasparire i sondaggi e i risultati del primo turno. Gli istituti d’opinione indicavano un margine di otto punti fra Stubb e Haavisto a favore del primo, ma la forchetta si è accorciata sia all’apertura delle schede consegnate in anticipo, ...