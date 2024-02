Il Napoli non segna più in trasferta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ilnoninda quattro turni di campionato: a secco con Juve, Roma, Torino e Lazio. E la formazione di Mazzarri non va in gol nemmeno a San Siro contro il Milan ed è vicino ad eguagliare un record negativo. La squadra di Mazzarri hato alcuna rete nelle ultime cinque trasferte di campionato (un pareggio e quattro sconfitte). I partenopei potrebbero rimanere a secco di gol in sei gare fuori casa di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il maggio e il dicembre 1979 eguagliando il record storico negativo. Ilperde ancora ed è nono Ilha perso ancora. È a sette punti dal quarto posto. Mazzarri ha sette punti in meno rispetto a Garcia. Questo dice Milan-1-0. Come ieri per la Roma di De Rossi, anche gli azzurri ...