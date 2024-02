Il Napoli e Sanremo Lindstrom | non c’era del marcio in Danimarca È vivo e vegeto | come Rose Villain

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lepagelle di Milan-Gollini: Esce male sul.gol di Theo. Bravo su Florenzi e poi Giroud. Gazzelle- tutto qui-5,5 Di Lorenzo: Impreciso, soffre molto il cambio di modulo. Meglio nella ripresa ma è non è più lo stesso. Dargen-Onda Alta- 5,5 Rrahmani: Manca la diagonale sul taglio di Theo. Poi un paio di chiusure serie. Mr Rain-Due altalene- 5 Ostigard: Non fa danni. Resta un tempo e viene sacrificato. -Amoroso – Fino a qui… 6 (Politano: Vivaddio prova a calciare. Sbaglia uno stop clamoroso in ripartenza ma a lui non possiamo imputare nulla.-Ghali-Casa mia- 6 Juan Jesus: Rivitalizzato da Mazzarri. Sbaglia la diagonaleAmir scaglia un paio di colpi di cazzimma. Big Mama – La rabbia non ti basta 5 (Ngonge entra. Stop. John Travolta tra Fiorello e Amadeus). Mazzocchi: Spinge molto, prova a creare. Si sbatte. Non è Theo ma ...