Il mistero dell' eredità Agnelli è un rompicapo | l' ultima speranza degli inquirenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Camerieri, maggiordomi, guardarobieri. Interrogatori su interrogatori ma al momento nessun elemento decisivo nell'inchiesta sulla presunta frode fiscale a carico di John Elkann, del commercialista e presidentea Juventus Gianluca Ferrero e del notaio Urs von Gruenigen. Come ricostruito da Stefano Zurlo sulle pagine de Il Giornale, non ci sarebbe nessuna novità ma una domanda resterebbe sullo sfondo: dove viveva Marellain prevalenza? In Svizzera o in Italia? Quello che si sa è che la signorasi divideva tra quattro residenze principali: le italiane Villar Perosa e Villa Frescot, poi quelle estere a Saint Moritz e Marrakech in Marocco. L'indagine, partita dall'esposto di Margherita, nipote di Gianni, e giudicato “serio” dalla procura, ipotizzerebbe come Marella sarebbe rimasta in Italia per ...