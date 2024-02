Il ministro Urso | “Se gli incentivi non stimolano la produzione | dal 2025 soldi solo per le auto prodotte in Italia”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) In attesa dell’approvazione del Piano 2024, ilprospetta novità per il. L’esecutivo sta pensando aper lein, così da stimolare la....

Non cancellate il il Liceo economico sociale per far spazio al Liceo del Made in Italy. Si tratta della richiesta arrivata dal Comitato "Salviamo il ... (orizzontescuola)

Adolfo Urso , ministro delle Imprese del governo Meloni, ha presenta to in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri di giovedì 25 gennaio, la ... (ilfattoquotidiano)

«Se non si danno sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici, si mettono a rischio gli impianti in Italia». A lanciare l’allarme è Carlos Tavares , ... (open.online)

audizione in commissione Industria ed Agricoltura del Senato. Tema, i provvedimenti sulle aziende strategiche in crisi, su tutte l’ex Ilva . Il ... (noinotizie)

In attesa dell’approvazione del Piano 2024, il ministro prospetta novità per il 2025. L’esecutivo sta pensando a incentivi solo per le auto prodotte in Italia, così da stimolare la produzione.Lo status quo ante non è più concepibile, bisogna riconvertire tecnologicamente gli impianti, se si vuole l’acciaio green strategico per il sistema Italia ...Google Pixel 8 Pro: a nostro parere il miglior smartphone Android attualmente sul mercato, con pochi dubbi. Il display è un LTPO OLED 120Hz da 6,7 pollici, 1344 x 2992 pixel, 489ppi. Le fotocamere pos ...