Il Milan vola con Theo | Napoli k o e sempre più giù Pioli adesso è a - 1 dalla Juve

Termina Il match per la 24a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Milan. Le pagelle Milan Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore ...1' Fischio d’inizio – Cominciata Milan Napoli. 2' Possesso palla del Milan, idea per Pulisic – Il Milan ha cominciato bene il match, tenendo in mano il pallino del gioco. Lungo possesso palla in cerca ...Il posticipo della domenica di Serie A va al Milan che batte di misura il Napoli. A San Siro finisce 1-0 per i rossoneri grazie al gol nel primo tempo di Theo Hernandez. I partenopei ci ...