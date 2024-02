Il Milan piega il Napoli 1-0 | decide Theo Hernandez

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Ilbatte ilnel big match domenicale della 24 giornata di Serie A, centrando il nono risultato utile consecutivo in campionato (7 vittorie e 2 pareggi). A San Siro finisce 1-0 grazie al lampo dinel corso del primo tempo: i rossoneri di Pioli salgono a 52 punti e si portano momentaneamente a -1 dalla Juve seconda e impegnata domani contro l'Udinese, mentre gli uomini di Mazzarri, reduci da tre risultati utili di fila, tornano a perdere restando fermi a quota 35. In un avvio di gara molto equilibrato la prima grande occasione la costruiscono i partenopei al 10': Kvaratskhelia brucia Gabbia con un dribbling e offre al centro per Simeone, che da pochi passi spara a lato. I rossoneri restano in attesa lasciando libertà di manovra agli azzurri, ma al primo affondo è proprio il 'diavolo' ...