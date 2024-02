Il Milan piega il Napoli 1-0 | decide Theo Hernandez

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - Ilbatte ilnel big match domenicale della 24 giornata di Serie A, centrando il nono risultato utile consecutivo in campionato (7 vittorie e 2 pareggi). A San Siro finisce 1-0 grazie al lampo dinel corso del primo tempo: i rossoneri di Pioli salgono a 52 punti e si portano momentaneamente a -1 dalla Juve seconda e impegnata domani contro l'Udinese, mentre gli uomini di Mazzarri, reduci da tre risultati utili di fila, tornano a perdere restando fermi a quota 35. In un avvio di gara molto equilibrato la prima grande occasione la costruiscono i partenopei al 10': Kvaratskhelia brucia Gabbia con un dribbling e offre al centro per Simeone, che da pochi passi spara a lato. I rossoneri restano in attesa lasciando libertà di manovra agli azzurri, ma al primo affondo è proprio il 'diavolo' ...

Milan O (ITALPRESS) – Il Milan soffre ma porta a casa tre punti preziosi superando in casa il Napoli , per 1-0. E' una rete di Theo Hernandez nel primo ... (iltempo)

Milan O (ITALPRESS) – Il Milan soffre ma porta a casa tre punti preziosi superando in casa il Napoli , per 1-0. E’ una rete di Theo Hernandez nel ... (ildenaro)

La Juventus torna in campo dopo la sconfitta di San Siro ai danni dell’Inter. L’ultima allo Stadium aveva portato solo un pari contro l’Empoli. Dopo le vittorie di Milan e degli stessi nerazzurri, per ...Contro il Milan, nonostante una prestazione non da buttare, anzi, è arrivato un altro ko. L’approdo di Mazzarri in luogo di Garcia non ha portato benefici e la stagione rischia di prendere una piega ..."Venti, venticinque minuti che hanno piegato la Roma autrice di una bella partita". Così Lele Adani, alla 'Domenica Sportiva', commenta il ribaltone ...