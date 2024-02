Il messaggio di allerta sul telefonino è operativo | ecco quando riceveremo un It-alert

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Entra ufficialmente in funzione da martedì 13 febbraio It-, il sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione da parte della popolazione civile. In caso di collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni...