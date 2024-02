Il lungo elenco dei nomenominati che hanno fatto del loro cognome un destino

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tristram Shandy, l’eroe eponimo e voce narrante del romanzo di Laurence Sterne, riferisce un’idea stravagante coltivata da suo padre: «Riguardava la scelta e l’imposizione dei nomi di battesimo, da cui, a suo avviso, dipendono molte più cose di quante non sono capaci di immaginare menti superficiali. Secondo la sua opinione, esisterebbe uno strano genere d’influsso magico che i buoni o i cattivi nomi, com’egli li chiamava, esercitano irresistibilmente sulle nostre qualità e sulla nostra condotta». Il padre di Tristram Shandy ha bussato alla mia memoria quando, nei giorni scorsi, un post su Facebook di Taffo Funeral Services, l’impresa di onoranze funebri (romana, nonostante la ragione sociale albioneggiante) diventata famosa in tutta Italia per il dissacrante umorismo nero delle sue iniziative pubblicitarie, ha scatenato una bufera social puntualmente ripresa dai giornali. Ho così ...

Se sei alla ricerca di una soluzione particolarmente low cost, questo è un ottimo momento per fare un buon affare. Lo dimostra il prezzo delle auto noleggio lungo termine più economiche di febbraio ...Ecco l'elenco dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la ...Assente ancora Christensen per infortunio e non c'è neanche Dodo che sperava nella prima convocazione dopo il lungo stop per ...L'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri ( Unrae) ha recentemente comunicato i risultati relativi al settore del noleggio auto a lungo termine in Italia nel 2023. Secondo i dati forniti, i ...