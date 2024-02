Il lungo declino delle anguille che per sei mesi non potranno più essere pescate

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Neiscorsi è stato lanciato un allarme sul forte rischio di estinzione dell'anguilla. Adesso però si è deciso di passare veramente dalle parole ai fatti. L’OrganizzazioneNazioni Unite ha deliberato: presto sarà definito un fermo pesca per questa specie innel Mediterraneo. In attesa di un riscontro pratico, si tratta certamente di un primo passo verso la salvaguardia dell'habitat marino e degli esseri che lo popolano. La strategia dell’Onu La presenzasi fa sempre più esigua. E le cause sono di diversa natura: dalla "pressione" della pesca fino all'inquinamento (che altera il loro metabolismo uccidendole o rendendole incapaci di migrare) e all’impossibilità di raggiungere l'area di riproduzione (anche in ragione della presenza di dighe e altri sbarramenti). Senza ...