Il liceo del Made in Italy è un flop | lo sceglie solo lo 0 | 08 per cento degli studenti

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Il primo anno del nuovodelinistituito dal governo di Giorgia Meloni sarà un: a frequentarlo l'anno prossimo saranno soltanto 375. Sabato si sono chiusi i termini per le iscrizioni alle scuole per l'anno 2024/2025 e per la prima volta tra la sceltaindirizzi sono rientrati anche le due novità introdotte dall'esecutivo: ildel "fatto in Italia", appunto, e la nuova filiera sperimentale 4+2 tecnologico-professionale (cioè un percorso di quattro anni di istruzione professionale al quale seguirà un biennio di istruzione tecnologica superiore). Il nuovo percorso liceale è la scuola meno scelta tra gliche si appresteranno a iniziare la scuola superiore il prossimo settembre: le iscrizioni rappresentano ...

"Un buon inizio che potrà ulteriormente migliorare in questo 'anno pilota'": così Adolfo Urso , ministro per le Imprese e il Made in Italy , ha ... (fanpage)

Il Made in Italy Sul liceo del Made in Italy, la risposta della scelta degli studenti "è da considerarsi soddisfacente, anche tenendo conto del poco tempo avuto a disposizione per le iscrizioni",