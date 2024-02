Il grande Milan di Sacchi | Galliani e Berlusconi

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Vorrei iniziare a scrivere deldi Silviocon una citazione di un, talentuoso e famoso, cantautore americano, Bob Dylan: “Abbi cura dei tuoi ricordi, perché non puoi viverli di nuovo”. Da una citazione famosa all’altra, il passo è breve: “Il poeta è colui che con le parole incanta l’animo e fa battere il proprio cuore e quello altrui”. È un richiamo gentile di Roberto Benigni, ilattore comico e regista toscano, vincitore di tre premi Oscar con La vita è bella. “Andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza, per affrontare solo i fatti essenziali della vita, e per vedere se non fossi capace d’imparare quanto essa aveva da insegnarmi, e per non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto. Non volevo vivere quella che non era una vita, a meno che non fosse assolutamente ...