Il governo trova la quadra | la mossa che stoppa la protesta dei trattori

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Conferma dell'esenzione Irpef per i redditi fino a 10 mila euro e una riduzione del 50% dell'imposta per quelli tra i 10 e i 15 mila euro. Questa la sintesita dalla maggioranza sulla nuova configurazione dell'Irpef agricola. Dopo una settimana didegli agricoltori e di ipotesi messe sul tavolo, di vertici e controvertici, il centrodestrala. Una soluzione che arriva in serata dopo un'ennesima giornata segnata da riunioni a 'distanza'. Da una parte i deputati di maggioranza che si riuniscono alla Camera per fare il punto su tutti i nodi ancora da sciogliere in merito al decreto Milleproroghe (tra i quali anche l'emendamento sull'Irpef agricola) con il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e la sottosegretaria al Mef Sandra Savino. Dall'altra "la riunione della Lega convocata ...