Il fantasma di Gallipoli | chi è quest' uomo in mezzo alla strada | una storia sconvolgente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Lì per lì ti viene quasi da ridere. Sono storie, tante storie, troppe, al limite: con risvolti che si prestanobattuta e ti fanno increspare le labbra. Da-non-credere. Ma se ti fermi un attimo e pensi a quello che c'è dietro,disperazione di chi le vive sulla sua pelle,paura, al tormento, da sogghignare c'è ben poco. C'è niente. Stalker impazziti, stalker esasperanti, stalker fuori controllo. Come l'di, quello vestito da, che “infesta” (appunto) le notti di una signora pugliese, le si presenta sotto casa, a mo' di spettro, un telo bianco come nelle barzellette, furtivo, manco sta sul marciapiede, si muove trascinando dietro quel lenzuolo immacolato, spunta da dietro l'angolo, scaglia una grossa pietra contro una finestra, ne infrange il vetro, e ...