Il falso cieco che portava in giro il falso invalido | arrestati

Un finto cieco a Misinto, un falso invalido a Cesano Maderno scoperti dalla Guardia di Finanza di Seveso, un arresto e una denuncia. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza ...L'uomo viene spinto da un accompagnatore su una sedia rotelle sino a un attraversamento pedonale. Un altro - per lo Stato invalido al 100% per cecità assoluta - lo attende dall’altra parte della strad ...MONZA. I due finti invalidi arrestati in Brianza sono amici, entrambi pachistani. La GdF li ha sorpresi insieme in auto. Alla guida c'era il 28enne, falso cieco che percepiva un'indennità, e seduto al ...