Il colesterolo alto è un grave pericolo per la nostra salute | ecco come abbassarlo senza farmaci

Il colesterolo alto può essere contrastato con una alimentazione mirata: 7 cibi che aiutano ad abbassarlo in modo naturale ...Per chi soffre di colesterolo alto sono in arrivo nuove cure rivoluzionare che permetteranno di gestire in modo più efficace, se non eliminare del tutto, la presenza di grassi cattivi nel sangue. Come ...Infarto Arresti cardiaci Occlusioni Per quanto riguarda le prime due problematiche cardiache, la percentuale sarebbe meno allarmante: rispetto alle persone con un gruppo sanguigno zero negativo /0-), ...