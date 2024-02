Il ciclone Milei a Roma | sventola di tweet per magnificare gli incontri col Papa e Meloni «Ora i comunisti tremano» – Foto e video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Giornata di intensiistituzionali – tutti senza conferenza stampa – oggi per il presidente dell’Argentina Javier, dove è arrivato due giorni fa. Col, che aveva già incontrato domenica, col presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con la premier Giorgia. In ognuno di questisi è parlato dei rapporti tra Italia e Argentina, storicamente molto solidi vista la storica componente di immigrazione italiana nel paese sudamericano. Nessuna dichiarazione congiunta, per l’appunto, con la premier italiana – che si è limitata a diffondere un asciutto comunicato sull’importanza della cooperazione tra i due Paesi: «Abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l’energia, le infrastrutture e ...