Il Carnevale scaccia la pioggia Premiati carri e maschere

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ultimo atto del ’dei ragazzi città di Ravenna’, organizzato dall’Arcidiocesi di Ravenna e Cervia, con la sfilata a Punta Marina, premiazioni finali ed estrazione dei biglietti della lotteria. La festa in maschera, risparmiata dal meteo, si è aperta col saluto dell’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni – poi atteso dalla celebrazione della messa in Duomo per la giornata del malato – ed è proseguita con il corteo dei. Primo classificato quello di Marina di Ravenna, ’Un mare di mattoncini’, che aveva come tema di fondo quello dei mattoncini Lego, premiato dall’assessore Igor Gallonetto. Secondo il carro di ’casa’ di Punta Marina – Punta Park, in tema di Luna Park – e terzo quello dei Supermario Bros della parrocchia di San Rocco. Il premio per la migliore maschera, offerto dal Resto del Carlino e consegnato dal giornalista Luca Suprani, ...