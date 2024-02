Il Carnevale 2024 di Ascoli Piceno

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Piazza del Popolo nella città disi veste a festa per il. Maschere in gara, maschere a tema per le famiglie e per i gruppi di amici e travestimenti divertenti e originalissimi fuori concorso accolgono visitatori, bambini e adulti. Il programma prevede sei giorni di divertimento per tutti per il