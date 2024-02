Il campione Kelvin Kiptum morto in un incidente | era tra i favoriti alle Olimpiadi 2024

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La scomparsa prematura di, conosciuto come il re della maratona e detentore del record mondiale, rappresenta una perdita incolmabile per il mondo dell’atletica e per il Kenya, nazione che ha forgiato campioni leggendari in questa disciplina. La tragica notizia dell’stradale che ha strappato la vita ae al suo tecnico sulla strada da Eldoret a Kaptagat ha scosso profondamente la comunità sportiva e i fan di tutto il mondo. La dinamica del sinistro rimane al momento avvolta nel mistero, con le autorità e la famiglia diche confermano il decesso dell’atleta e del suonatore, il ruandese Gervais Hakizimana, evidenziando una perdita doppia per lo sport.La scomparsa dinon è soltanto la fine di una carriera sportiva ...