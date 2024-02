Il braccio resta incastrato nel macchinario | grave operaia di 35 anni a Castenedolo

Un uomo di 38 anni, residente a Varcaturo, una frazione di Giugliano in Campania in provincia di Napoli, mentre teneva in braccio il figlio di 7 mesi ... (247.libero)

Varcaturo - tenta di accoltellare la ex con bimbo di 7 mesi in braccio : arrestato

A Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, l’uomo avrebbe tentato di accoltellare la ex nonostante in braccio avesse il suo bimbo di sette ... (2anews)