Il boss ha inscenato la sua morte? Il mistero del narcos

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 12 febbraio 2024) ONG: 95 persone sonoa causa della violenza della polizia a Cuba Almeno 95 persone sonoa Cuba a causa della violenza della polizia, tra il 2018 e il 2023, e altre 287 hanno subito attacchi senza conseguenze fatali secondo il rapporto di El Toque. “L’identificazione di 382 vittime è stata possibile grazie alle denunce” di individui, attivisti e organizzazioni, tra cui Cubalex, Justicia 11J, Archivo Cuba, Proyecto Inventario e Prisoners Defenders. Delle 95 persone, “76 erano in custodia statale”, “33 hanno perso la vita” per problemi di salute, 28 per suicidio o “presunto suicidio” e “12 per sciopero della fame, percosse o incidenti”, mentre la causa delladi altri tre è sconosciuta. Crescono i sospetti che sia vivo Leandro Norero, il narcotrafficante dato per morto e le cui conversazioni hanno ...