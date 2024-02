Il bitcoin rivede quota 50mila dollari Si attende la spinta del “dimezzamento” previsto in aprile

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Dopo oltre due anni, il. Nell’ultimo anno lezioni della più celebre tra le criptovalute sono più che raddoppiate mentre, da inizio 2024. il rialzo è di circa il 16%. “sono un traguardo significativoiL, dopo che il lancio degli Etf il mese scorso non aveva prodotto spinte ma anzi un movimento ribassista” ha detto Antoni Trenchev, co-fondatore di Nexo piattaforma di scambi di criptovalute. Tre sembrano essere i fattori che stanno ora spingendo la moneta digitale. Il primo, comune alle borse, sono le solite scommesse sull’avvio di una serie di tagli al costo del denaro da parte della Federal Reserve. Più facilità di prendere in prestito soldi significa anche che più denaro viene poi investito sui ...

