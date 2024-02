Il big match dello ‘Scida’ | il blitz vale il terzo posto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuella contro il Crotone sarà la classica gara da ‘sliding doors’ per la Strega, chiamata a dare una sterzata netta al proprio cammino. Anni di sfide accese con i pitagorici sarebbero state già sufficienti per imporre alla truppa di Auteri di essere particolarmente sul pezzo, complice una rivalità che va avanti da tempo e che ha spesso riservato ai giallorossi cocenti delusioni. A rendere, poi, il bigulteriormente interessante ci hanno pensato i risultati venuti fuori dal fine settimana con ilche regalerebbe al Benevento il podio con annesso sorpasso sull’Avellino. Le due battistrada Juve Stabia e Az Picerno continuano a correre, ma sbancare Crotone significherebbe lanciare un segnale importante al campionato e portarsi a +2 sugli irpini irrompendo in terza ...