Il 65% dei giovani sceglie i viaggi sui social

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) MILANO – Secondo quanto ha potuto rilevare Vamonos-Vacanze.it, la piattaforma specializzata indi gruppo, nella scelta di uno il 65% dei(millennial e gen-z) si lascia influenzare dainetwork. La tendenza che va per la maggiore vede prevalere le esperienze “local” ed il turismo “off the beaten track”: il 74% degli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Oppo Reno versione 5G: arriva anche in Italia con TIM Windows 10 May 2019 Update: arriva l’aggiornamento Screen Cleaner: nuova funzione di Google per Android La Nazionale virtuale: la Figc entra negli eSport Vodafone miglior operatore in Italia per customer experience secondo OpenSignal Sotto l’albero di Natale di iliad c’è l’offerta Flash 180