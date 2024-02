Ieri in Campania | tutta Napoli al fianco di Geolier Pippo Inzaghi esonerato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, lunedì 12 febbraio 2024. Avellino – Ennesima sconfitta casalinga per l’Avellino. Il Partenio-Lombardi resta un tabù per la squadra di Michele Pazienza. All‘ACR Messina basta la rete di Manetta per portare a casa l’intera posta in palio. (LEGGI QUI) Benevento – L’infarto, come dimostrano recenti fatti di cronaca, è una delle principali cause di morte.via se si interviene nei primi cinque minuti dall’insorgere della crisi al miocardio, si possono salvare vite umane. (LEGGI QUI) Caserta – E’ stato l’ingiustificato nervosismo mostrato durante un controllo da un 35enne e un 42enne, entrambi di Casal di Principe, a spingere i carabindella sezione radiomobile della compagnia di Casal di Principe a condurli in caserma per sottoporli ad una approfondita ...