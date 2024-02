Ida Platano smaschera Mario a UeD | “Ecco cosa ha detto di me senza telecamere”

(Di lunedì 12 febbraio 2024) La puntata del 12 febbraio di Uomini e Donne è cominciata con un colpo di scena. Maria De Filippi ha invitato Idaa parlare conCusitore e a dirgli delle cose molto importanti. La donna, così, ha fatto un discorso molto serio, al termine del quale ha deciso di eliminare il corteggiatore. La tronista, però, prima di mandarlo via, l’ha voluto sbugiardare per bene. IdamortificaCusitore a Uomini e Donne e lo manda via Idaha preso la decisione di eliminareCusitore dal parterre di corteggiatori. La donna ha esordito dicendo che, dopo la scorsa puntata di UeD, è stata raggiunta dall’ennesima segnalazione sul conto di. Stavolta essa è stata corredata anche da audio e screen molto dettagliati di messaggi che il ...

