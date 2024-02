I tre errori che hanno aperto lo spazio a Theo Hernandez per il gol decisivo di Milan-Napoli

Le indicazioni per smaltire le sostanze utilizzate sono in continuo aggiornamento, anche per le richieste dell’Europa Piacenza, 8 febbraio 2024. La ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) - Le indicazioni per smaltire le sostanze utilizzate sono in continuo aggiornamento, anche per le richieste dell'Europa Piacenza, 8 ... (liberoquotidiano)

I nerazzurri viaggiano a un ritmo folle, con una proiezione finale a quota 99: con la Roma lo strappo forse decisivo, ma le prove non sono ancora finite ...Il Pgt di Paderno Dugnano rischia di dover essere ripassato dal consiglio comunale per la quarta volta in tre mesi a causa di errori e conflitti di interessi. La minoranza aveva chiesto di rinviare l' ...Il Viaccia vince 3-2 contro l'Alleanza Giovanile Dicomano, raggiungendo i 29 punti e allontanandosi dalla zona play out. Tomberli si riscatta segnando una doppietta.