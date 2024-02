I travagliati rientri dei leader africani dal vertice di Roma

(Di lunedì 12 febbraio 2024) A fine gennaio, per due giorni, capi di Stato, ministri, capi di governo di 25 Paesihanno partecipato aalorganizzato dall’Italia per illustrare il Piano Mattei, un programma di cooperazione e sviluppo fondato, questo è l’impegno assunto, su buoni principi di collaborazione e rispetto reciproco, nel presupposto più volte ribadito che sia stato l’approccio sbagliato, neocoloniale, predatorio adottato dalla cooperazione internazionale e soprattutto dall’Occidente a impedire finora il progresso dell’Africa. Tribalismo e corruzione Durante gli incontri e le sessioni di lavoro nulla si è detto della millenaria conflittualità tribale che continua a provocare massacri e divisioni insanabili, della corruzione eretta a sistema tanto da essere ostentata, da costituire, insieme all’uso impunito della forza, una ...

Il tratto di strada in questione è comunale e si trova in località Forno Brolo, lungo il tragitto per località Baciocco/Vendose. Ciclisti e pedoni la percorrono soprattutto per raggiungere il parco ...Continua l'ascesa in classifica di Flavio Cobolli. Grazie ai quarti di finale a Montpellier, il romano migliora ulteriormente il best ranking e ...