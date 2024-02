I tifosi del Milan sfottono quelli del Napoli con le canzoni di Geolier Poi sfociano nel razzismo

Un nuovo annuncio da parte della Ferrari scatena il dibattito fra i tifosi : grande fermento per la svolta in arrivo da Maranello. Un cambio di ... (rompipallone)

Un giorno molto triste per il pubblico della Roma . E’ scomparso uno dei personaggi più apprezzati dalla tifoseria gial loro ssa Una brutta notizia ha ... (cityrumors)

Inter - Acerbi e il dito medio ai tifosi della Roma : la Procura FIGC apre un'indagine

Un gesto che non è passato inosservato. Non si placano le polemiche all'indomani della sfida tra Roma e Inter, in virtù dei... (calciomercato)