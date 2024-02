I segreti dell’Atalanta di Gasperini | “Così si diventa una big”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Ormai l’Atalanta si dà quasi per scontata, ma anche quest’anno, con, la squadra sta ottenendo risultati da vera big. Ecco idel successo della Dea. Stefano Colantuono, allenatore italiano, è intervenuto ai microfoni di TVPlay per spiegare i motivi per cui l’Atalanta continua a sfornare campioni e a competere con le big di Serie A. “Mi aspettavo che l’Atalanta avrebbe raggiunto di nuovo un livello di eccellenza perché conosco bene la famiglia Percassi“, ha spiegato Colantuono. Gian Piero(LaPresse)“Sapevo che il loro ambizioso progetto avrebbe di nuovo portato a risultati“, ha aggiunto l’allenatore ex Atalanta, Palermo e Salernitana. “Quando è arrivato il presidente ci chiese di cercare di mantenere la categoria il più possibile, perché negli anni precedenti faceva due o tre anni di Serie A e poi retrocedeva ...