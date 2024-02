I prezzi di benzina e diesel in netta salita | torna lo spettro dei 2 euro al litro

(Di lunedì 12 febbraio 2024)a correre, e a preoccupare, il prezzo dei carburanti., con la ridelle quotazioni internazionali registrata venerdì, fanno segnare movimenti in deciso aumento al distributore. Diversi gli operatori che hanno ritoccato ial rialzo nel fine settimana. Eni e Q8 hanno aumentato iraccomandati didi 1 centesimo al, Tamoil e Ip di 2 centesimi. E così sale, inevitabilmente, la media nazionale deipraticati al distributore. Aumentano idiil timore della soglia dei 2Per avere un’idea degli aumenti, possiamo fare riferimento ...

Corrono i Prezzi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi venerdì ancora in salita, in particolare sul ... (quotidiano)

Tornano a crescere rapidamente i prezzi di benzina e diesel e in Italia si riaffaccia il timore dei 2 euro al litro al distributore.