I lavoratori italiani utilizzano già l’Ai | ma chiedono più corsi di formazione?

(Di lunedì 12 febbraio 2024) «Non sarà l’intelligenza artificiale a cancellare i posti di lavoro, piuttosto sarà necessaria una riqualificazione della forza lavoro per poter integrare al meglio l’intelligenza artificiale nelle diverse professioni». A dirlo è Alessandro Proietti, Customer Experience and Innovation Director di The Adecco Group Italia, commentando i dati emersi dallo studio “Global Workforce of the Future” sulla diffusione e la percezione delgenerativa tra gli impiegati. Mentre il 68 per cento di chi svolge lavori impiegatizi in Italia dice di fare già uso dell’intelligenza artificiale, la sorpresa è che solo l’8 per cento dei duemila dipendenti intervistati teme checauserà la perdita di lavoro. I cosiddetti white collar non sono spaventati dall’arrivo di questa tecnologia, dunque. Anzi. Ma a una condizione: essere formati per ...