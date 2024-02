I Kansas City Chiefs vincono il superbowl all' ultimo respiro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 12 febbraio 2024) AGI - A Las Vegas, in Nevada, i Kansassi sono confermati campioni degli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo, battendo i San Francisco 49ers, 25 a 22, dopo un tempo supplementare. Iconquistano così il 58mo Super Bowl, il massimo trofeo di football americano. Decisiva nel finale la classe del quarterback di KansasPatrick Mahomes, il campione considerato l'erede di Tom Brady, capace di mandare la squadra a segno nell'ultima azione. Festa in tribuna, in particolare per la popstar Taylor Swift, fidanzata di Travis Kelce, una delle stelle dei. Nell'intervallo, l'uomo che aiutò Martin Luther King a scrivere il discorso di "I Have a Dream" è apparso in uno spot contro l'antisemitismo andato in onda sulla Cbs. Dr. Clarence B. Jones è stato ingaggiato da Robert ...