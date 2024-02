I grandi vini potrebbero scomparire e la colpa non è solo del cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 12 febbraio 2024) I vigneti francesi stanno andando incontro a un inesorabile declino, anche a causa del. A parlarne è il documentario Un point c’est tout ("Questo è tutto") che racconta i danni alla viticoltura causati dai cambiamenti climatici. Nel lungometraggio il vivaista francese Lilian Bérillon, insieme a rinomati produttori francesi, delinea un quadro apocalittico in cui il mondo della viticoltura ha preso una strada sbagliata e sono necessari cambiamenti urgenti se non si vuole che iscompaiano entro pochi decenni. Protagonisti e temi Tra proteste dei viticoltori e lo stato francese che ha messo a disposizione circa 150 milioni di euro per l’espianto delle vigne, un ulteriore tassello si unisce a rendere la situazione ancora più tesa. Nei 52 minuti del documentario, Anselme Selosse, Jean Louis ...